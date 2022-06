Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Hullerner Str. (K26)/ Korrekturmeldung zu Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Korrekturmeldung zu Auftrag Nr. 4756181

Der 46-jährige Dattelner war mit zwei weiteren Motorradfahrern in Richtung Hullern unterwegs. In der Ursprungsmeldung stand, dass sie in Richtung K9 gefahren seien.

Ursprungsmeldung:

Ein 46-Jähriger Kradfahrer aus Datteln befuhr am Donnerstag (02.06.), um 17.05 Uhr mit seinem Krad die Hullerner Str. in Richtung K9. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Er wurde von den Rettungskräften vor Ort erstversorgt, verstarb aber später im Krankenhaus.

Ein nachfolgender Kradfahrer (Angehöriger des Verstorbenen) erlitt einen Schock. Er wurde von den Rettungskräften betreut.

Die Polizei Coesfeld wurde von einem Unfallaufnahmeteam aus Münster unterstützt.

Die K26 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und den Bergungsarbeiten bis 20.25 Uhr komplett gesperrt.

