POL-Pforzheim: (PF) Kämpfelbach-Ersingen - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße

Neulingen (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr ist ein bislang Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Neulingen-Bauschlott eingestiegen. Nach Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter über ein Fenster in das Haus am südwestlichen Ortsrand, durchwühlten dort Zimmer und entwendeten Münzen im Wert von etwa 2.000 Euro sowie Schmuck. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt. ...

mehr