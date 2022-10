Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Pedelec

Einbeck (ots)

Einbeck (lk) Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 13:50 Uhr kam es im Negenborner Weg, auf Höhe der Offenbachstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 37-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr den Negenborner Weg in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Offenbachstraße übersah sie die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 78-jährige Pkw-Führerin, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich die Pedelec-Fahrerin, welche keinen Fahrradhelm trug und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000,00EUR.

