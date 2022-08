POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Erpel (ots) - Am Dienstagnachmittag um 17:26 h wurde die Polizeiinspektion Linz über einen versuchten Einbruchsdiebstahl in der Ortslage Erpel in Kenntnis gesetzt. In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen 16:40 h bis 17:15 h versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohngebäude in der Marienstraße in Erpel zu gelangen. Aus bisher ungeklärten Umständen ließen ...

