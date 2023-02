Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230227.4 Kellinghusen: Einbruch in Kiosk am späten Abend

Kellinghusen (ots)

Am Freitag um 22.12 Uhr rief eine Anwohnerin bei der Polizei an, nachdem sie drei männliche Jugendliche vor einem Kiosk in der Lehmbergstraße sah und das Klirren einer Scheibe vernahm. Die Polizeistreife fand am Kiosk eine zerstörte Glastür vor. Die unbekannten Täter griffen vermutlich durch die Scheibe und entwendeten ein im Regal stehenden Karton mit zwölf Flaschen Weizenkorn. Hierbei verletzte sich offenkundig ein Täter an der Scheibe. Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell