LPI-J: Einbruch

Weimar (ots) - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes machte sich ein unbekannter Täter an einem Fahrrad an einem Weimarer Studentenwohnheim zu schaffen. Das Fahrrad eines 21-Jährigen war inmitten vieler anderer mit einem Schloss gesichert. Als es der junge Mann am Sonntagmorgen nutzen wollte, musste er feststellen, dass nur noch der Rahmen da war. Ein Dieb entwendete beide Räder des Drahtesels und verschwand damit in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

