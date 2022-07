LPI-J: Räder entwendet

Apolda (ots) - Zwischen dem 02.07.2022 und dem 03.07.2022 wurde in der Straße des Friedens in Apolda ein Kleidungscontainer gewaltsam geöffnet und die darin befindliche Kleidung gestohlen. Am Container entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr