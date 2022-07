Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: betrunken Unfall verursacht

Jena (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei durch eine Zeugin gemeldet, dass es im Bereich Schützenhofstraße gerade einen Verkehrsunfall gegeben hat, wobei eine alkoholisierte Frau in zwei geparkte Autos gefahren ist. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Unfallverursacherin am Unfallort feststellen. Die 62-jährige Fahrzeugführerin war mit ihrem Hyundai noch einmal von zuhause losgefahren um an der Tankstelle die niedrigen Benzinpreise zu nutzen. Zuvor hatte sie jedoch eine große Menge Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 1 Promille. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Fahrzeuge ineinander verkeilt waren und abgeschleppt werden mussten. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell