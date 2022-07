LPI-J: Fahrrad aus Keller entwendet

Weimar (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Unfall in Tonndorf am Ludwigsgarten, bei dem drei Kinder verletzt wurden. Vor Ort war eine Hüpfburg aufgestellt, auf welcher 5 Kinder spielten. Eine starke Windböhe erfasste die Hüpfburg und riss diese aus der Verankerung. In der Folge überschlug sich die Hüpfburg und die Kinder fielen herunter. Dabei verletzten sich drei Kinder. Da die Hüpfburg ordnnungsgemäß aufgebaut war, wurde kein Straftatsverdacht begründet. ...

