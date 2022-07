Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angetrunken im Straßenverkehr

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 5 Uhr fiel den Beamten der Polizei Jena in der Kahlaischen Straße ein Fahrradfahrer aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei der folgenden Kontrolle schlug den Beamten starker Atemalkoholgeruch entgegen. Der 27-jährige Mann hatte einen Atemalkoholwert von knapp unter 2 Promille. Es wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht im Löbdergraben kontrolliert. Der 19-jährige E-Scooterfahrer wies ebenfalls Atemalkoholgeruch auf, so dass ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Mit einem Wert von knapp über 0,5 Promille, lag der junge Mann über der zulässigen Höchstgrenze, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Kurz nach 1 Uhr kontrollierten die Beamten in der Westbahnhofstraße einen 57-jährigen Fahrer eines Ford, welcher ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Der Vortest ergab einen Wert von knapp unter 1 Promille und lag damit im Ordnungswidrigkeitenbereich. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

