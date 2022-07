Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Autobiebstahl

Weimar (ots)

Auf einen VW-Bus hatten es am Sonntagnachmittag Diebe in der Weimarer Altstadt abgesehen. Nur für etwas mehr als eine Stunde war der Wagen von seinem 48-jährigen Besitzer im Bereich der Gerberstraße / Kegelplatz abgestellt worden. Seine Abwesenheit nutzten unbekannte Täter und entwendeten das Fahrzeug in Gänze. In unbekannte Richtung entfernten sie sich im Anschluss. Personen, die auffällige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Weimar in Verbindung zu setzen. Tel. 03643/882-0 oder kps.weimar@polizei.thueringen.de.

