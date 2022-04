Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Hagenburg: Schwerpunktkontrolle Motorradverkehr - Polizei kontrolliert insgesamt 114 Fahrzeuge

Nienburg (ots)

(Haa) Bei bestem Sonntagswetter führten die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Stadthagen und deren Kolleginnen und Kollegen der Regionalen Kontrollgruppe Krad aus Göttingen am 24.04.2022 eine Schwerpunktkontrolle zum Thema Motorradverkehr durch.

Die vorab in den Medien angekündigte Großkontrolle fand in dem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Als Kontrollörtlichkeit wählten die Verantwortlichen einen Parkplatz an der Altenhäger Straße in Hagenburg.

Insgesamt 112 Motorräder und zwei Pkw wurden in den sechs Stunden kontrolliert. Die Bilanz: 33 Ordnungswidrigkeiten, davon sieben Mal Erlöschen der Betriebserlaubnis und in einem Fall musste dem betroffenen Fahrzeugführer sogar die Weiterfahrt untersagt werden.

"Die Kontrolle wurde sowohl von den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern als auch von den Anwohnerinnen und Anwohnern positiv wahrgenommen.", erläutert Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Neben den Ordnungswidrigkeitenanzeigen, beispielsweise für das Überschreiten der zulässigen Lärmemission, wurden auch diverse Mängelmeldungen gefertigt. Die Fahrerinnen und Fahrer durften zwar ihre Fahrt fortsetzen, bekamen aber die Auflage, ihr Motorrad in einem ordnungsgemäßen Zustand erneut bei der Polizei vorzuführen.

"Obwohl wir mit dem Ergebnis der Kontrolle zufrieden sind und auch wahrscheinlich den ein oder anderen Verkehrsteilnehmer durch aufklärende Gespräche sensibilisiert haben, soll es nicht bei der einen Kontrollaktion bleiben.", so Julia Haase. "Für Anfang Juni ist eine weitere Kontrolle geplant."

Als Anlass für die Durchführung der Schwerpunktkontrolle nannte das Kommissariat den Anstieg der Verkehrsunfallzahlen unter Beteiligung von Motorradfahrern im Jahr 2021. Im letzten Jahr kam es zu 61 Verkehrsunfällen, im Jahre 2020 waren es 47.

