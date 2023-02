Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230227.6 Heide: Autofahrer stellt sich nach Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Heide (ots)

Am Freitagmittag hat sich ein Autofahrer auf dem Polizeirevier in Heide gestellt, nachdem er am Vormittag von einem Unfallort in der Neuen Anlage weggefahren ist. Der geschädigte Unfallgegner ist bislang unbekannt.

Gegen 13:30 Uhr suchte der 56-jährige Unfallfahrer das Polizeirevier auf, um einen Unfall in der Neuen Anlage in Heide zu melden. Diesen habe er, gegen 08:30 Uhr, mit seinem Mercedes-Benz auf dem dortigen Parkplatz der AWO verursacht. Dabei trug das andere Auto einen Blechschaden hinten links auf Höhe des Radkastens davon.

Da der Heider weder Handy noch Papiere bei sich hatte, fuhr er nach Hause, um diese holen. Als der Unfallfahrer zum Unfallort zurückkehrte, war der beschädigte, vermutlich graue Wagen mit Stufenheck verschwunden.

Die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem geschädigten Unfallgegner. Dieser sollte sich mit dem Polizeirevier Heide unter der Telefonnummer 0481-940 in Verbindung setzen.

Sarah Prediger

