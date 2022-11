Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Falsche Identität aufgedeckt

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 20. November 2022 wurde um 11:15 Uhr am Bahnhof Mainz ein 39-jähriger Mann durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Dieser händigte den Polizisten einen polnischen Personalausweis sowie Führerschein aus, welche sich als Totalfälschung herausstellten. Zur Klärung der Identität des Mannes, wurde dieser mit zum Revier verbracht. Hier stellte sich anhand eines Abgleichs der Fingerabdrücke die eigentliche Identität des Mannes heraus. Demnach war er bei verschiedenen deutschen Behörden unter seinen Aliaspersonalien seit mindestens Oktober 2021 gemeldet. Der Mann war kein unbeschriebenes Blatt. So bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung gegen ihn aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und verschiedene Aufenthaltsermittlungen in Deutschland sowie in Polen. Durch das Amtsgericht wurde die Durchsuchung der Wohnung angeordnet. Hier wurde neben Betäubungsmitteln, mutmaßliches Diebesgut sowie Werkzeuge zur Durchführung von Einbrüchen aufgefunden. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzuganstalt zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbracht. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen gefertigt wegen Urkundenfälschung, Unterschlagung sowie Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen.

