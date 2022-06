POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Gestohlenes Kennzeichen, unter Drogen und kein Führerschein

Michelstadt (ots) - Das per Verkehrszeichen geregelte Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge in der Einhardstraße, zwischen Michelstadt und Steinbach, kontrollierten Beamte der Polizeistation Erbach am Mittwoch (22.06.), in der Zeit zwischen 14.30 und 15.30 Uhr sowie im Zeitraum von 16.30 bis 17.30 Uhr. Innerhalb der insgesamt zweistündigen Überprüfungen wurden 37 Verstöße von Autofahrern mit jeweils 50 Euro Bußgeld von ...

