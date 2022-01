Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Täter nach Raub auf Tankstelle gesucht ++ Bendestorf - Hochwertiges Werkzeug entwendet

Stelle (ots)

Täter nach Raub auf Tankstelle gesucht

Bereits am Sonntag, 23.01.2022, gegen 18:50 Uhr, betrat eine männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Harburger Straße in Stelle. Bewaffnet mit einem Hammer bedrohte die Person den Kassierer und entwendete Bargeld aus der Kasse. Die Beute wurde durch den Täter in einer Plastiktüte verstaut. Der Täter, etwa 170 cm groß, dunkelhäutig, bekleidet mit einer dunklen Jacke, blauer Jeanshose und weißen Turnschuhen, flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Maschen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei Buchholz bittet um sachdienliche Hinweise unter 04181/2850.

Bendestorf - Hochwertiges Werkzeug entwendet

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 22.01., 15 Uhr, bis Montag, 24.01., 07:00, in einen Baucontainer ein, der auf der Jesteburger Allee in Bendestorf abgestellt war. Aus dem Container entwendeten der oder die Täter hochwertiges Werkzeug, so dass der Gesamtschaden etwa 5.000 Euro beträgt. Da auch relativ große Arbeitsmaschinen entwendet worden sind geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport ein Kraftfahrzeug genutzt worden ist. Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise unter 04181/2850

