BPOLI S: Einsatzkräfte beleidigt und angegriffen

Reutlingen (ots) - Ein 37-Jähriger belästigte am gestrigen Dienstag (27.09.2022) drei Frauen am Reutlinger Bahnhof. Der irakische Staatsangehörige befand sich am gestrigen Abend gegen 19:45 Uhr in der Haupthalle und am Bahnsteig 1 des Reutlinger Bahnhofs und soll dort vor drei Frauen im Alter von 18 und 25 Jahren an seinem entblößten Glied manipuliert und die Geschädigten währenddessen auch angesprochen haben. Der ...

mehr