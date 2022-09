Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist am Reutlinger Bahnhof gefasst

Reutlingen (ots)

Ein 37-Jähriger belästigte am gestrigen Dienstag (27.09.2022) drei Frauen am Reutlinger Bahnhof. Der irakische Staatsangehörige befand sich am gestrigen Abend gegen 19:45 Uhr in der Haupthalle und am Bahnsteig 1 des Reutlinger Bahnhofs und soll dort vor drei Frauen im Alter von 18 und 25 Jahren an seinem entblößten Glied manipuliert und die Geschädigten währenddessen auch angesprochen haben. Der 37-Jährige versuchte sich beim Erblicken der alarmierten Einsatzkräfte vom Tatort zu entfernen, konnte jedoch gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der mit über 1,4 Promille alkoholisierte Mann schließlich zu Boden gebracht, gefesselt und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei wegen des Verdachts der Exhibitionistischen Handlung.

