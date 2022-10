POL-GI: Bargeld entwendet+Dokumente aus PKW entwendet+Auseinandersetzung in Pohlheim+roller weg+Anlagenbetrüger ergaunern 250.000 Euro+ Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Lich: Bargeld entwendet

Bei einem Einbruch in eine Firma in der Blumenstraße in Langsdorf entwendeten zwei Diebe mehrere hundert Euro Bargeld und verursachten zudem etwa 300 Euro hohe Schäden durch ihr gewaltsames Vorgehen. Der Einbruch ereignete sich am Sonntag, 9. Oktober, gegen 22 Uhr. Während eine hell bekleidete Person in das Gebäude stieg, wartete eine zweite Person mit dunkler Bekleidung vor dem Eingang. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise: Wem sind zu der Uhrzeit verdächtige Personen in der Blumenstraße aufgefallen? Wer hat Personen am Rolltor eines Betriebs hantieren sehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Dokumente aus PKW entwendet

Zwischen 16.10 Uhr am Samstag und 16.40 Uhr am Dienstag schlugen Autoaufbrecher in der Gottlieb-Daimler-Straße zu. Auf einem Parkplatz parkte ein blauer Seat. Die Täter brachen das Fenster auf und griffen sich eine Mappe mit den Dokumenten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Staufenberg: PKW zerkratzt

Auf rund 1.500 Euro Schaden schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte im Burgackerweg an einem blauen BMW zurückließen. Die Täter zerkratzten den Lack am Dienstag zwischen 15.00 und 17.45 Uhr. Hinweise zu den Verursachern erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Roller entwendet

Im Kropbacher Weg entwendeten Unbekannte einen schwarzen Roller des Herstellers "Kymco". Die Diebe machten sich zwischen 19.30 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am Dienstag an dem Fahrzeug zu schaffen und flüchteten. Hinweise zu dem Roller oder zum Verbleib des Versicherungskennzeichens (787 JXD) nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Landkreis Gießen: Anlagebetrüger ergaunern 250.000 Euro

Bereits seit Mitte September überwies ein 76-Jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen immer wieder größere Summen auf mehrere Konten, welche eine angebliche Anlagenberaterin für die Kryptowährung Bitcoin eingerichtet hatte. Über eine Anzeige bei den sozialen Medien sei er auf das Angebot, mit Bitcoin Geld zu verdienen, gekommen. In mehreren Telefonaten mit der falschen Anlagenexpertin und anderen Ansprechpartnern gewährte er diesen Betrügern über eine Software zur Fernsteuerung von Computern Zugriff auf seinen PC. In Absprache mit den Betrügern überwies er über 250.000 Euro. Trotz Misstrauen gelang es den Tätern immer wieder den Angerufenen unter Druck zu setzen. Zudem schickten sie ihm sogar dazugehörige "wichtige Dokumente". Ende September rief ein angeblicher Mitarbeiter einer Institution an, die Finanz-Transfers überwachen würde. Dieser Mann gab vor, dass die Anlagenberaterin des 76-Jährigen eine Betrügerin sei und sie in U-Haft sitzen würde. Das Geld sei schon im Ausland und könne aber mit einer vorübergehenden Zahlung von 150.000 Euro zurückgeholt werden. Der Mann hatte nicht mehr so viel Geld und entschied sich zur Polizei zu gehen.

Die Polizei warnt davor, bei unbekannten Anlageberatern ohne weitere Prüfung Geld anzulegen.

Infomieren sie sich zuvor über den Berater oder sein Unternehmen auf unabhängigen Websites, in Fachzeitschriften und insbesondere bei der Verbraucherschutzzentrale.

Gewähren Sie zudem niemals unbekannten Personen über Software Zugriff auf ihren Computer.

Verkehrsunfälle und Unfallfluchten:

Fernwald: Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Ein Leichtverletzter und fast 39.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 457. Am Dienstag gegen 20.00 Uhr war eine 30-jährige mit ihrem BMW von Lich nach Gießen unterwegs. Als sie nach links Richtung Fernwald abbiegen wollte, stieß sie mit dem entgegenkommenden Audi eines 44-jährigen aus dem Wetteraukreis zusammen. Ein hinzugerufener Notarzt kümmerte sich um die Unfallbeteiligten. Der 44-Jährige kam mit leichten Verletzung in eine Klinik. Die 30-jährige und ihr einjähriges Kind verletzten sie bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht und wurden durch den Arzt entlassen. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Voll- und Teilsperrung der Bundesstraße 457, die etwa eine Stunde andauerte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Mit Fahrrad kollidiert und weggefahren

In der Straße "Lückebach" in Garbenteich kollidierte am Dienstag ein unbekannter Autofahrer mit einem auf dem Gehweg abgestellten Fahrrad kollidierte und anschließend flüchtete. Eine Zeugin hörte gegen 09.20 Uhr ein lautes Geräusch. Offenbar hatte der unbekannte Fahrer eines schwarzen Kleinwagens das Fahrrad umgefahren. Die Zeugin sah noch, wie der Verursacher davonfuhr und in die Schiffenberstraße Richtung Gießen abbog. An dem Kleinwagen befanden sich Gießener Kennzeichen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Wettenberg: Gegen Tiguan geprallt und weitergeschoben

Trotz Schaden von etwa 8.000 Euro an einem VW fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall im Lahnwegsberg in Launsbach einfach weiter. Der Verursacher prallte am Dienstag zwischen 08.30 und 08.55 Uhr gegen den weißen Tiguan und schob ihn ein paar Meter weiter. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Parkplatzrempler

Etwa 1.500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Mazda, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug auf dem Rewe-Parkplatz im Hegweg beschädigte. Die Besitzerin stellte ihr graues Fahrzeug am Dienstag gegen 11.45 Uhr dort ab. Als sie etwa eine halbe Stunde später wiederkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Tür fest. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Reiskirchen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und etwa 9.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles auf der Bundesstraße 49 an der Auffahrt zur A5. Eine 36-jährige Skodafahrerin aus dem Vogelsbergkreis wollte am Dienstag gegen 22.15 Uhr von der B49 nach links auf die Autobahn auffahren. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Citroen einer 25-jährigen aus dem Landkreis Gießen und prallte mit dem Fahrzeug zusammen. Infolgedessen flogen Trümmerteile gegen den stehenden Daimler eines 50-jährigen Reiskircheners. Zwei Mitfahrerinnen aus dem Citroen erlitten leichte Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen. Beim Rückwärtsfahren Fußgänger erfasst

Als ein 27-jähriger Mann am Dienstag im Wiesecker Weg rückwärtsfahren wollte, erfasste er eine 74-jährige Fußgängerin. Die Rentnerin wollte gegen 18.00 Uhr die Straße überqueren und befand sich noch auf der Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß kam. Sie verletzte sich leicht und eine Angehörige brachte sie in eine Klinik. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Staufenberg: Mercedes in Mainzlar beschädigt

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur an einem Mercedes kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug in der Staufenberger Straße beschädigte. Der schwarze Viano parkte dort zwischen 22.00 Uhr am Sonntag und 09.30 Uhr am Dienstag. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

