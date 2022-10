Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verdeck aufgeschnitten+Haustürscheibe eingeschlagen+Wildtierkamera entwendet+E-Scooter gestohlen+Schnittwunde auf Herbstmesse zugefügt?+Verkehrsunfälle+

Gießen (ots)

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Am Samstag (08.Oktober) 00:20 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Schanzenstraße eine Hauseingangstür. Er zerschlug mit einer Eisenstange den Glaseinsatz einer Hauseingangstür. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100 Euro. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist circa 170-180 cm groß. Er trug eine beige farbige Jacke, dunkel farbige Mütze oder kurze schwarze Haare. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Verdeck aufgeschnitten

Indem sie das Verdeck eines Mazda einschnitten, gelangten Diebe zwischen Sonntag, 9. Oktober, 20 Uhr, und Montag, 11.40 Uhr, in das schwarze Fahrzeug, das in der Grünberger Straße parkte. Sie entwendeten den Fahrzeugschein und flüchteten. Am Auto entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro, die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (0641-7006-3555).

Pohlheim- Hausen: Wildtierkamera entwendet

Eine mit einem Schloss gesicherte Wildtierkamera im Wert von etwa 70 Euro kam zwischen 16.15 Uhr am Sonntag, 9. Oktober, und 18 Uhr am Montag in der Bachstraße abhanden. Ein Tierschutzverein hatte die Kamera aufgestellt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: E-Scooter entwendet

Aus der Fußgängerzone im Neuenweg entwendeten Diebe am Montag, 10. Oktober, einen am Fahrradständer angeschlossenen schwarzen E-Scooter. Das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi hat einen Wert von 450 Euro und kam zwischen 17.55 Uhr und 21 Uhr abhanden. Die Gießener Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Buseck- Großen-Buseck: Tür hält stand

Hebelmarken an der Kellertür eines Einfamilienhauses in der Weidenstraße deuten auf einen versuchten Einbruch hin, der zwischen Montag, 3. Oktober, und dem darauffolgenden Montag stattfand. Die Tür hielt stand, das Haus konnte nicht betreten werden. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 100 Euro. Die Kripo in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Schnittwunde zugefügt?

Eine 15-jährige Pohlheimerin stand am Donnerstag, 29. September, zwischen 18 und 19 Uhr in der Warteschlange für ein Fahrgeschäft auf der Gießener Herbstmesse, als sie etwas Ungewöhnliches an ihrem Ärmel fühlte. Erst durch das Nachsehen bemerkte sie, dass sie eine blutende Wunde am Arm hatte, der Ärmel bereits durchnässt war und an ihrer Kleidung ein Schnitt oder Riss zu sehen war. Wie die Verletzung zustande kam, steht bislang nicht fest. Zum Feststellungszeitpunkt stand die 15-Jährige in der Nähe des Eingangs in der Ringallee an dem Fahrgeschäft, das sich links im hinteren Bereich in einer Ecke befand. Die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise: Gibt es weitere Fälle dieser Art? Wer hat diesbezüglich etwas beobachtet?

Landkreis: Betrüger erfolgreich

Mal wieder gelang es Betrügern, die WhatsApp-Masche erfolgreich anzuwenden. Ein 63-Jähriger erhielt am Montag, 10. Oktober, eine Nachricht über den Messengerdienst- angeblich von seiner Tochter mit einer neuen Handynummer. In der Nachricht gab die Person an, wegen eines defekten Handys dringend Geld zu benötigen. Der Mann veranlasste daraufhin zwei Echtzeitüberweisungen, insgesamt erhielten die Betrüger knapp 4300 Euro.

Um nicht Opfer dieser perfiden Betrugsmasche zu werden rät die Polizei:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Abbiegen Radfahrer erfasst

Als eine 53-Jährige Frau aus dem Wetteraukreis am Montag gegen 13.25 Uhr mit ihrem Audi von der Ernst-Leitz-Straße nach links in die Ferniestraße abbiegen wollte, stieß sie mit einem auf dem Radweg fahrenden 37-jährigen Radfahrer aus Pohlheim zusammen. Der Biker stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 37-Jährigen in eine Klinik. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Mercedes beschädigt

In der Mühlstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes. Der weiße Kombi stand dort zwischen 18.00 Uhr am Sonntag und 16.45 Uhr am Montag. Der Schaden an der Stoßstange wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Außenspiegel beschädigt

Zwischen Mittwoch (05.Oktober) 16.00 Uhr und Donnerstag (06.Oktober) 9.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Hauptstraße in Odenhausen/Lahn geparkten weißen Renault. Als die Besitzerin des weißen Trafics am Donnerstag das Fahrzeug sah, bemerkte sie die Schäden am linken Außenspiegels. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Toyota beschädigt

Kratzer an der hinteren linken Stoßstange blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Gaffkystraße an einem weißen Toyota zurück. Am Montag (10.Oktober) zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer bei einem Einparkmanöver den Aygo. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen PKW mit einem Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Linienbus in Rodheim-Bieber beschädigt

Schäden an der Stoßstange und am hinteren Radkasten blieben nach einem Verkehrsunfall in der Gießener Straße an einem weißen Linienbus zurück. Am Montag (10.Oktober) gegen 07.00 Uhr verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dort zwei PKW-Reifen vermutlich aus dem Kofferräum. Die Räder rollten anschließend gegen einen an der Bushaltestelle (Talweg, Rodheim-Bieber) stehenden Linienbusses. Die Polizei schätzt den Schaden an der Seite des Busses auf etwa 1.000 Euro. Wer hat zwei Reifen verloren? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: VW beschädigt

Nach einem Parkplatzrempler in der Straße ,,Heerweg" sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Freitag (07.Oktober) zwischen 8.40 Uhr und 9.00 Uhr parkte auf dem Parkplatz eines Supermarktes ein blauer Golf. Als der 41-Jährige Besitzer zurück zu seinem Wagen kam, bemerkte er den etwa 1.500 Euro teuren Heckschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Mofa-Fahrer weicht aus und stürzt

Als ein unbekannter Ford-Fahrer in der Hof-Güller-Straße in Dorf-Güll aus einer Parklücke fuhr , musste ein entgegenkommender Mofa-Fahrer nach rechts ausweichen. Der 41-Jährige aus Lich geriet gegen die Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der unbekannte weiße Van-Fahrer fuhr einfach weiter. Der Unfall ereignete sich am Montag um 6.45 Uhr. Hinweise zu dem Ford nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Wo war die Unfallflucht?

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am vergangenen Wochenende einen geparkten weißen Skoda. Das Auto stand Freitagabend gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules -Marktes in der Marburger Straße und am Samstag zwischen 10.00 und 15.00 Uhr im Parkhaus der Galerie Neustädter Tor. Die Polizei schätzt den Sachen am Stoßfänger vorne rechts auf 1.600 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Dunkler Kleinwagen nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall in der Friedrichstraße im September bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. An einem Dienstag im September (13. September) gegen 15.15 Uhr war ein 40-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf vom Wartweg in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. Als ein entgegenkommender unbekannter Autofahrer von der Friedrichstraße nach links in die Röntgenstraße abbiegen wollte, übersah er offenbar den Radfahrer und bog einfach ab. Der 40-Jährige musste ausweichen und stürzte zu Boden. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise zu dem dunklen Kleinwagen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Sabine Richter, Pressesprecherin

