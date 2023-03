Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - In Gartenhütten eingebrochen, Hinweise erbeten

Gaggenau, Bad Rotenfel (ots)

In der Zeit zwischen Samstag und Montagabend wurden in der Untergasse zwei Gartenhütten mit noch unbekanntem Werkzeug aufgebrochen. Während bei einem der Einbrüche nichts gestohlen worden sein dürfte und sich der Schaden auf ein beschädigtes Fenster beschränkte, hat der Besitzer der zweiten Gartenhütte ein entwendetes Elektrogerät sowie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an einer Tür zu beklagen. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

