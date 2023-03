Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Hundsbach, L80B - Abhang hinunter gerutscht und überschlagen

Forbach, Hundsbach (ots)

Eine Schwerverletzte und rund 80.000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall am Montagmorgen auf der L80B zu beklagen. Eine 26-Jährige war gegen 9:20 Uhr mit ihrem Wagen von Raumünzbach in Richtung Hundsbach unterwegs. Im Bereich einer starken Rechtskurve soll die Ford-Lenkerin einem Reh ausgewichen sein und hierbei die Kontrolle über ihren Wagen verloren haben. In der Folge ist sie mit dem Fahrzeug einen Abhang hinunter gerutscht und letztlich gegen eine Holzhütte geprallt. Dabei hat sich das Auto überschlagen. Die Ford-Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien, musste aber zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell