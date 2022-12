Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Altstadt - Person verstirbt auf Straße

Mainz (ots)

Am Dienstag kam es um 11:15 Uhr zu einem Einsatz des Rettungsdienstes vor einem Einkaufsmarkt in der Holzhofstraße in der Mainzer Innenstadt. Grund hierfür war ein 72-jähriger Mann mit festem Wohnsitz in Mainz, der aus ungeklärten Gründen reanimationspflichtig wurde. Laut Auskunft der Rettungskräfte ist die Person trotz intensiver Bemühungen kurze Zeit später verstorben. Aufgrund der ungeklärten Umstände übernimmt das Kommissariat K 1 des PP Mainz die Ermittlungen zur Todesursache. Aufgrund der zentralen Lage der Einsatzstelle in der Mainzer Innenstadt, hat die Berufsfeuerwehr Mainz einen Sichtschutz aufgebaut, welcher zusätzlich für Aufmerksamkeit sorgte. Der Einsatz wurde gegen 13:30 Uhr beendet.

