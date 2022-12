Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebin verrät sich selbst

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Am Montagvormittag befand sich eine 53-jährige Mainzerin in einem Einkaufsladen im Bleichenviertel. An der Kasse bezahlte sie einige Gegenstände, fragte die Verkäuferin aber noch, ob die Sicherungsanlage piepsen würde, wenn man den Laden verlässt. Da der Verkäuferin die Frage seltsam vorkam, schaute sie sich die Tasche der 53-Jährigen genauer an. Dort konnte sie Decken und Sportkleidung aus dem Laden finden, welche die Mainzerin nicht bezahlt hatte. Durch die Polizei des Altstadtreviers wurden die Ermittlungen hinsichtlich eines Ladendiebstahls aufgenommen.

