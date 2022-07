Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei sogenannte Unfallfluchten wurden der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 am Dienstag gemeldet.

Gegen Mittag fuhr ein LKW-Fahrer zu dicht an einem geparkten PKW in der Schulstraße vorbei. Dabei kollidierte er mit dem Außenspiegel des PKW, fuhr aber weiter. Durch die Polizei konnte später dank aufmerksamer Zeugen ein 45-Jähriger als Verdächtiger ermittelt werden.

Auf Zeugen ist die Polizei auch in einem weiteren Fall angewiesen. In der Glaserstraße hat eine bislang unbekannte Person am frühen Abend einen Unfall verursacht und sich danach von der Unfallstelle entfernt. Am PKW des Geschädigten entstand dabei ein erheblicher Sachschaden an der vorderen Stoßstange auf der Fahrerseite (etwa 6.000 Euro). Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 auf. |lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell