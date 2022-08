Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrraddieb in St. Ingbert auf frischer Tat festgestellt

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Morgen des 16.08.2022 erhielt die Polizei St. Ingbert gegen 08:35 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen Mitteilung über einen gerade stattfindenden Fahrraddiebstahl in der Kohlenstraße, nahe einer Kfz-Werkstatt, in St. Ingbert. Durch Beamte der Polizei St. Ingbert konnte der Täter, ein 32-Jähriger aus St. Ingbert, noch auf frischer Tat betroffen und zur Dienststelle verbracht werden. Das noch relativ neuwertige Fahrrad und das mitgeführte Diebeswerkzeug wurden sichergestellt. Das Fahrrad konnte zwischenzeitlich an seinen Besitzer, einen 26-jährigen aus St. Ingbert, wieder ausgehändigt werden. Der Täter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. Er wurde noch am gleichen Morgen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

