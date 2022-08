Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz von Einkaufzentrum

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstag, den 13.08.2022, ereignete sich zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums in der Straße Grubenweg, in St. Ingbert. Eine bislang unbekannte Person beschädigte hierbei mit einem unbekannten Fahrzeug einen in Queraufstellung geparkten grauen VW Sharan mit IGB-Kreiskennzeichen im Bereich der linken Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden in Form eines Streifschadens im mittleren dreistelligen Bereich. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

