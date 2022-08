POL-IGB: Mehrere Roller- und Fahrraddiebstähle im Innenstadtbereich von St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am 08.08.2022 kam es im Tatzeitraum zwischen 12:15 Uhr - 12:30 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse in einem Lebensmittelgeschäft in der Kohlenstraße in 66386 St. Ingbert. Hierzu begab sich der bislang unbekannte Täter unbemerkt zur Geschädigten, welche sich zwischen Kassenbereich und Eingangstür des Marktes aufhielt. Um in ihrer Einkaufstasche etwas zu suchen entnahm die Geschädigte ihre ...

