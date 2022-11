POL-WOB: Frau angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Schillerteich, Mühlenpfad/Teichgarten 29.11.2022, 13.15 Uhr Ein 14 Jahre alter Junge aus Wolfsburg wurde am Dienstagmittag Opfer eines Raubüberfalls. Der 14-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf seinem E-Sooter auf dem Weg um den Schillerteich unterwegs, als er in Höhe des Spielplatzes an der Verlängerung der Straße Mühlenpfad an einer ...

mehr