Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Eiscafé - Täter richten Schaden in sechsstelliger Höhe an

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße, Marktpassage 28.11.2022, 18.00 Uhr - 29.11.2022, 06.00 Uhr

Einen Schaden in immenser Höhe haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Café in der Neumärker Straße angerichtet.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.00 Uhr an die Marktpassage.

Hier öffneten sie gewaltsam eine Glaswand und gelangten so ins Innere des Gastronomiebetriebes.

Ob sie auf der Suche nach Bargeld waren bleibt dahingestellt, denn sie zerschnitten die Lederbezüge der Sitzmöbel, zerstörten Displays von Computern und anderen technischen Geräten.

Mit brachialer Gewalt öffneten sie Schubladen und Schränke. Dem nicht genug: Im Küchenbereich öffneten sie die Kühlschränke und schalteten diese aus, so dass die darin befindlichen Lebensmittel unbrauchbar wurden.

Zu guter Letzt begaben die Täter sich noch in die Herren und Damentoiletten und zerstörten dort Waschbecken und WC, drehten die Wasserhähne auf, so dass sowohl das Eiscafé, als auch die Marktpassage bis in das Kellergeschoss hinein geflutet wurden.

Der angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen möglicherweise im sechsstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Zuständig ist die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell