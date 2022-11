Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrüger erbeuten Bargeld einer Rentnerin - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45130 E-Rüttenscheid: Am Freitagnachmittag (11. November) erbeuteten falsche Polizeibeamte Bargeld einer 76-Jährigen. Die Übergabe einer vermeintlichen Kaution für ein festgenommenes Familienmitglied erfolgte aus einem Taxi an der Zweigertstraße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 14:30 Uhr erhielt eine 76-jährige Essenerin den Anruf eines unbekannten Mannes. Der Unbekannte gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und forderte einen hohen Bargeldbetrag zur Freilassung eines Familienmitgliedes der 76-Jährigen. Die Verwandte soll zuvor bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen überfahren haben. Um den Druck auf die Rentnerin zu erhöhen, spielten die Unbekannten die Geräusche einer weinenden Frau ein.

Während der Fahrt in die Essener Innenstadt hielten die Betrüger den telefonischen Kontakt zu der 76-Jährigen aufrecht. Nachdem sie an der Postbank-Filiale in der Essener Innenstadt Bargeld abgehoben hatte, riefen die Betrüger ein Taxi für die Dame. Auf dem Weg zur Geldübergabe stoppte die Essenerin auf Anweisung an weiteren Bankfilialen und hob erneut Bargeld ab.

In Höhe der Zweigertstraße 32 übergab die Rentnerin schließlich aus dem Taxi einen Umschlag mit Bargeld an einen vermeintlichen Notar. Dieser verschwand nach der Übergabe in einer Hofeinfahrt. Der vermeintliche Notar wird als schlanker junger Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Bei der Geldübergabe habe er eine FFP2-Maske und eine Jeanshose getragen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere der Fahrer des Taxis könnte entscheidende Hinweise zu den Tätern geben. Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

