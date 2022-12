Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Nieder-Olm (ots)

Die etwa einstündige Abwesenheit einer 83-Jährigen Frau aus Nieder-Olm nutzten bislang unbekannte Täter, um am Montagabend bei ihr einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss das Einfamilienhaus. Nachdem sie Schmuck und Wertgegenstände in Höhe eines vierstelligen Betrages auffinden konnten, flüchteten die Täter unerkannt aus dem Haus. Die Kriminalpolizei aus Mainz hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

