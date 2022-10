Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf Autobahn 1 in Höhe Lohne +++ Verursacher alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 29. Oktober 2022, gegen 19:50 Uhr, befuhren ein 41-jähriger Mann mit Wohnsitz in England sowie ein 29-jähriger Mann aus Delmenhorst mit ihren Pkws die Richtungsfahrbahn Hamburg der Autobahn 1. Zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta beabsichtigte der 41-Jährige, den Pkw des 29-Jährigen zu überholen und scherte hierfür auf den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn aus. Als er sich nach dem Überholvorgang mit seinem Pkw wieder auf dem mittleren Fahrstreifen einordnen wollte, streifte er den Pkw des Delmenhorsters und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugfront.

Bei der späteren Unfallaufnahme auf einem nahegelegenen Autobahnparkplatz nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers wahr. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,51 Promille.

Die Beamten leiteten gegen den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Im Rahmen dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro an.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Weiterfahrt durfte der Unfallverursacher jedoch nicht antreten. Diese wurde ihm untersagt.

