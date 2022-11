Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Anklam (ots)

Bereits am 3. November 2022 ist es im städtischen Hafenbereich in Anklam zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. So ist am vergangenen Donnerstag gegen 07:00 Uhr der Waggon eines Güterzuges entgleist. Der Waggon musste schließlich mit einem Kran wieder angehoben und zurück auf den Gleiskörper gestellt werden. Am Gleiskörper entstand ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Wie hoch der Schaden am Waggon, welcher Splitt transportierte, ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei in Anklam geht derzeit von einem Fremdverschulden aus und führt Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 251 2224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

