POL-ANK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind in Gützkow

Pasewalk (ots) - Die Polizei wurde heute informiert, dass in mehrere Garagen in Pasewalk eingebrochen wurde. Nach aktuellen Informationen haben Unbekannte 20 Garagen des Komplexes im Stiftshofer Weg und sieben Garagen im Komplex in der Speicherstraße aufgebrochen. Worauf es die Täter abgesehen hatten, bleibt ebenso wie die Höhe des Sachschadens zu ermitteln. Es wurden Anzeigen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Die ...

