POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall bei Greifswald mit vier Verletzten

Anklam (ots) - Gestern Nachmittag (25. Oktober 2022, gegen 15:30 Uhr) kam es zu einem Vorfall in einer Kindertagesstätte in Anklam. Unbekannte Täter haben aus einem Wohnblock eine Silvesterrakete in Richtung des Kitageländes in der Bremer Straße abgeschossen. Der Feuerwerkskörper landete in einem Baum, sodass niemand verletzt wurde, zu dem Zeitpunkt spielten ...

mehr