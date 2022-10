POL-ANK: Unbekannte stehlen Wechselrichter im Solarpark Wrangelsburg

Usedom (ots) - In der vergangenen Nacht (24. Oktober 2022, zwischen 01:30 Uhr und 05:20 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Hotel in der Bergstraße in Bansin ein und entwendeten eine Geldkassette. Zudem brachen die Täter einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zudem entstand ein Stehlschaden von etwa 2.200 ...

