Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Gaggenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und zwei leicht verletzten Personen kam es am Dienstagabend auf der B462 unweit des Unimog-Museums. Eine 57-Jährige war gegen 17:30 Uhr in ihrem Opel auf der B462 in Richtung Gaggenau unterwegs, als sie nach derzeitigem Kenntnisstand an einer Engstelle einem dort wartenden Honda-Fahrer auffuhr und diesen wiederum durch den Aufprall auf zwei weitere Autos schob. Bei der Kollision wurden die Beifahrerin der mutmaßlichen Unfallverursacherin schwer sowie zwei Mitfahrer aus den anderen, am Unfall beteiligten Fahrzeugen, leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden von den Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in örtliche Kliniken verbracht. Die Bundesstraße war knapp zwei Stunden in Richtung Gaggenau gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

