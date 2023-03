Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizeieinsatz nach möglicher Bedrohung

Offenburg (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Sägeteich". Gegen 7 Uhr verständigte ein Bewohner die Polizei, da er zuvor einen anderen Bewohner mit einer Schusswaffe im Gebäude gesehen haben will. Unter Einsatz mehrerer Streifen des Polizeipräsidiums gelang es in der Folge, die verdächtige Person samt Waffe anzutreffen und in Gewahrsam zu nehmen. Zwei weiterer Zeugen mussten zur Klärung der Umstände die Beamten zur Dienststelle begleiten, um die Hintergründe des Vorfalles ans Tageslicht zu bringen. Bei zwei aufgefundenen Beweismitteln handelte es sich um Spielzeugwaffen eines Kindes. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Ob es in diesem Zusammenhang zu Bedrohungshandlungen kam, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Beamten des Haus des Jugendrechts.

/rs

