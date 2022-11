POL-BOR: Borken - Ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss im Pkw unterwegs

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Lüntener Straße; Unfallzeit: 19.11.22, 12.15 Uhr; Am Samstag befuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Vreden gegen 12.15 Uhr die K 23 (Lüntener Straße) in Richtung Lünten. Ca. 500 Meter vor der B 70, so der 18-Jährige, sei ihm ein dunkler Pkw Ford Kombi entgegen gekommen - der Fahrer sei dabei mit der halben Fahrzeugbreite auf seinem Fahrstreifen gefahren, so dass er habe ausweichen ...

