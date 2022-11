POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots) - Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr in Bocholt, Ortsteil Barlo im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zur Folge stehen Teile der Reithalle an der Winterswijker Straße in Vollbrand. Menschenleben sind nach jetzigem Kenntnisstand nicht in Gefahr. Es wird versucht die in den Stallungen befindlichen Pferde zu retten. Am Himmel ist eine Rauchsäule zu ...

