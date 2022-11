Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht angezeigt

Ford Kombi gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Lüntener Straße;

Unfallzeit: 19.11.22, 12.15 Uhr;

Am Samstag befuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Vreden gegen 12.15 Uhr die K 23 (Lüntener Straße) in Richtung Lünten. Ca. 500 Meter vor der B 70, so der 18-Jährige, sei ihm ein dunkler Pkw Ford Kombi entgegen gekommen - der Fahrer sei dabei mit der halben Fahrzeugbreite auf seinem Fahrstreifen gefahren, so dass er habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 18-Jährige geriet auf den Grünstreifen und touchierte einen Leitpfosten - der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Der Kombi-Fahrer setzte seine Fahrt nach Angaben des 18-Jährigen ohne anzuhalten fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell