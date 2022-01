Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall vermutlich nach internistischem Notfall - 81-Jähriger verstirbt

Wuppertal (ots)

Am 22.01.2022, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Widukindstraße vermutlich zu einem internistischen Notfall im Straßenverkehr, in dessen Folge es zu einem Verkehrsunfall kam. Ein 81-jähriger Mann war mit seinem Skoda Roomster in südlicher Richtung auf der Waldeckstraße unterwegs und beabsichtigte in die Widukindstraße abzubiegen. Mutmaßlich aufgrund eines internistischen Notfalls verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, stieß mit mäßigem Tempo gegen ein Verkehrsschild und einen Metallzaun. Zeugen des Unfalls leiteten ebenso wie die gerufenen Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen ein. Der 81-Jährige verstarb im Krankenhaus. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell