Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Telefonbetrüger leider erfolgreich

Opfer aus Bocholt und Borken

Kreis Borken (ots)

Am Freitag kam es kreisweit zu einer Vielzahl von Betrugsversuchen per Telefon. Die Anrufe gaben im Kern vor, dass eine Verwandte der Angerufene einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei, um eine Inhaftierung vermeiden zu können.

Die meisten Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch. Leider verfing die Masche aber in zwei Fällen: eine 91-jährige Bocholterin und eine 88-jährige Borkenerin fielen auf die Betrüger herein und übergaben Bargeld in fünfstelliger Höhe an unbekannte Boten.

Es ist leider sicher damit zu rechnen, dass die Betrüger mit dieser und anderen Maschen weiter ihr Unwesen treiben werden. Oft sind Seniorinnen und Senioren im Visier der Täter. Die Warnungen der Polizei sind nur dann in der Breite erfolgreich, wenn Verwandte und Bekannte ebenfalls Aufklärungsarbeit betreiben. Weitere Hinweise finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell