POL-CUX: Aufmerksame Zeugen melden PKW mit auffälliger Fahrweise - Fahrzeugführer stark alkoholisiert

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. In der Nacht zu Montag (26.09.2022) sollte gegen 00:49 Uhr durch Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad (Roller) im Bereich der Zentrumstraße kontrolliert werden. Nach einem kurzen Fluchtversuch hielt der Fahrzeugführer beim Erblicken eines zweiten Streifenwagens an. Der Fahrzeugführer, ein 19-jähriger Hemmoorer, gab zunächst an, den Roller nur ...

mehr