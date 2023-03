Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit drei Leichtverletzten

Baden-Baden (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagmorgen auf der Lange Straße zu drei Leichtverletzten geführt. Ein Linienbus fuhr gegen 9:30 Uhr in Richtung Stadtmitte hinter einem VW her. An der Einmündung Gutleuthausweg soll der bislang unbekannte VW-Fahrer plötzlich gebremst und in die Einmündung Gutleuhausweg abgebogen sein. In der Folge vollzog der Busfahrer eine "Vollbremsung", um eine Kollision zu verhindern. Hierbei sollen drei Busfahrgäste gestürzt sein und sich dabei verletzt haben. Alle drei Fahrgäste haben sich zur näheren Untersuchung selbst in ein Klinikum begeben.

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell