POL-PDNR: Vermisste Jugendliche aufgegriffen

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Freitag meldete der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn AG der Linzer Polizeiinspektion, am Bahnhof in Linz halte sich augenscheinlich eine obdachlose Jugendliche auf, welche Verletzungen an den Unterarmen habe. Nach Eintreffen der Polizei versuchte das Mädchen zunächst zu flüchten, konnte aber sehr schnell eingeholt und in Obhut genommen werden. Wie die Beamten ermittelten, handelte es sich um ein 14-jähriges Mädchen aus Norddeutschland, welches im Landkreis Euskirchen in einer Jugendeinrichtung untergebracht war. Von dort war sie geflüchtet, so dass eine Fahndungsausschreibung als Vermisstenfall bestand. Die Verletzungen an den Unterarmen hatte sich das Mädchen selbst zugeführt. Aufgrund der Umstände wurde das Mädchen in eine Facheinrichtung für Jugendliche in Neuwied eingeliefert.

