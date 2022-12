Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch

Kirchen (ots)

Am 15.12.2022 versucht zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr ein noch unbekannter Täter zunächst eine Terrassentüre eines Wohnhauses im Birkenweg in Kirchen aufzuhebeln, was jedoch nicht gelingt. Anschließend schlägt er auf Griffhöhe das Fenster zum Hauswirtschaftsraum ein und entriegelt dieses. Auch hier versucht er zunächst zu hebeln. Er dringt durch das Fenster in die Wohnräume der Geschädigten im Kellergeschoss (Einliegerwohnung) ein und durchsucht diese. Aus einer Kommode im Wohnzimmer entwendet der UT ein älteres iPhone 8 und aus dem Hauswirtschaftsraum eine größere Tasche mit den Weihnachtsgeschenken der Geschädigten.

Anschließend flieht der Täter über einen Fußweg in den angrenzenden Wald.

Die 82-jährige Hausbesitzerin befindet sich zur Tatzeit im Obergeschoss des Wohnhauses und beobachtet den Täter durch das Fenster auf seiner Flucht.

Der Täter wird als männlich, mittelgroß, kräftig gebaut, dunkel gekleidet beschrieben.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell