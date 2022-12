Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Täter bei Einbruchsversuch durch den Bewohner überrascht

Dierdorf (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es um 17:20 Uhr in der Schloßstraße in Dierdorf zu einem Einbruchsversuch. Zwei bisher unbekannte Täter hebelten im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses ein Fenster auf. Nachdem das Fenster geöffnet war, stieg ein Täter in das Zimmer. Hierbei wurde der Täter durch den Bewohner überrascht und flüchtete unvermittelt durch den zuvor geschaffenen Zugang. Der Geschädigte konnte einen Täter vage wie folgt beschreiben: Männlich, Erwachsenenalter, Körpergröße 180-190 cm, trug einen dunklen Parka. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

