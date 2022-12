Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Linz am Rhein und Kasbach-Ohlenberg (ots)

Gleich zweimal wurden Beamte der Linzer Polizeiinspektion am Donnerstag im Rahmen der Drogendelinquenz im Straßenverkehr fündig. Zunächst kontrollierten sie einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Neustadt/Wied, der am Abend auf der Asbacher Straße in Linz unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Da der Mann einen Drogentest ablehnte wurde eine Blutprobe angeordnet. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Um 23:45 Uhr kontrollierten die Beamten einen Pkw auf der B 42 in Höhe Kasbach. Auch hier zeigte der 25-jährige Fahrer aus Bad Honnef drogentypische Erscheinungen, ein durchgeführter Drogentest reagierte auch positiv. Dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Gegen die beiden Fahrer wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell